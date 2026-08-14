Typhoon Financial Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Typhoon Financial Services hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.05 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.060 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Typhoon Financial Services im vergangenen Quartal 0.8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Typhoon Financial Services 1.0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch