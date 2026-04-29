Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’023 -1.0%  SPI 18’395 -0.8%  Dow 48’862 -0.6%  DAX 23’955 -0.3%  Euro 0.9235 -0.1%  EStoxx50 5’816 -0.3%  Gold 4’544 -1.1%  Bitcoin 60’083 -0.2%  Dollar 0.7909 0.2%  Öl 122.4 10.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Roche1203204Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Samsung gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: ING Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Edelmetall-Rally vorüber? Warum ein Analyst den Silberpreis zwischen 50 und 100 Dollar sieht
Ausblick: AIXTRON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
eToro entdecken

Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.04.2026 00:22:11

Tyler Technologies Q1 Profit Rises, Revenue Up 9% On Strong SaaS Growth

Tyler Technologies
272.26 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Tyler Technologies (TYL) on Wednesday reported a slight increase in first-quarter profit, despite 8% growth in revenues driven by robust recurring and SaaS revenue growth.

Total revenue rose 8.6% to $613.5 million from $565.2 million. Recurring revenue climbed 10.4% to $538.6 million, accounting for nearly 88% of total revenue. Subscription revenue increased 14.6%, with SaaS revenue jumping 23.5% to $222.4 million.

Net income was $81.2 million or $1.88 per share, compared to $81.1 million or $1.84 per share.

Adjusted earnings were $3.09 per share, compared to $2.78 per share last year.

"Our first quarter results exceeded expectations for our key performance measures, with recurring and total revenues setting new quarterly records," said Lynn Moore, Tyler's president and chief executive officer.

"We achieved double-digit recurring revenue growth, led by exceptional SaaS growth, extending our impressive track record with 21 consecutive quarters of 20% or greater SaaS growth. The healthy public sector demand environment was reflected in our strong bookings growth, and continued momentum with strategic initiatives across our business reinforces our confidence in achieving or exceeding our 2030 goals. We continue to invest in innovation and long-term growth through both product development and M&A," concluded Moore.

Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?