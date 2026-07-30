Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051
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30.07.2026 03:56:48
Tyler Technologies Inc. Reveals Climb In Q2 Profit
(RTTNews) - Tyler Technologies Inc. (TYL) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $93.51 million, or $2.23 per share. This compares with $84.63 million, or $1.93 per share, last year.
Excluding items, Tyler Technologies Inc. reported adjusted earnings of $129.04 million or $3.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.2% to $645.10 million from $596.12 million last year.
Tyler Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $93.51 Mln. vs. $84.63 Mln. last year. -EPS: $2.23 vs. $1.93 last year. -Revenue: $645.10 Mln vs. $596.12 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.95 To $ 13.20 Full year revenue guidance: $ 2.535 B To $ 2.575 B
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