Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’547 0.2%  SPI 18’684 0.0%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 24’856 -0.5%  Euro 0.9160 0.3%  EStoxx50 6’036 -0.2%  Gold 5’085 1.2%  Bitcoin 51’989 -1.7%  Dollar 0.7716 0.5%  Öl 69.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Adecco1213860BACHEM117649372Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: US-Kongress soll Quanteninitiative verlängern
Ohne BioNTech-Aktie: Diese Biotech-Aktien empfehlen Analysten für 2026
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Software-Aktien im Fokus: Analysten sehen grosses Potenzial bei ServiceNow, Shopify & Co.
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 03:57:25

Tyler Technologies Inc. Q4 Income Advances

Tyler Technologies
266.14 CHF -4.67%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Tyler Technologies Inc. (TYL) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $65.53 million, or $1.50 per share. This compares with $65.22 million, or $1.49 per share, last year.

Excluding items, Tyler Technologies Inc. reported adjusted earnings of $115.10 million or $2.64 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.3% to $575.18 million from $541.13 million last year.

Tyler Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $65.53 Mln. vs. $65.22 Mln. last year. -EPS: $1.50 vs. $1.49 last year. -Revenue: $575.18 Mln vs. $541.13 Mln last year.

2026 Revenue Guidance $2.50 Bln - $2.55 Bln

2026 GAAP EPS Guidance: $8.36 - $8.61

2026 Non-GAAP EPS Guidance: $12.40 - $12.65

Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?