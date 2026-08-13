TYK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TYK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17.79 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TYK 18.16 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat TYK 7.95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.21 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch