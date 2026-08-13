Tyche Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tyche Industries stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tyche Industries ein Ergebnis je Aktie von 2.37 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91.0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 127.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch