TXO Energy Partners, LP Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TXO Energy Partners, LP Registered hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 57.63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch