TXO Energy Partners, LP Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TXO Energy Partners, LP Registered lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 213.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch