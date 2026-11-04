TXC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TXC hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.08 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TXC 1.49 TWD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.20 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 3.49 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch