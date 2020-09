Zürich (awp) - Yannick Suter übernimmt per sofort die neu geschaffene Stelle als Chief Data Officer bei der TX Group. In dieser Funktion werde er das gruppenweite Datenmanagement leiten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Yannick Suter ist seit 2017 als Leiter Data Analytics bei der TX Group tätig. Davor war er während zehn Jahren Leiter der Entwicklung des Backends und der Suchmaschine bei Local.ch.

sig/hr