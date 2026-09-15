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TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255

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15.09.2026 07:00:14

TX Group erhöht Beteiligung an SMG auf 34,9 Prozent

TX Group
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TX Group / Schlagwort(e): Ankauf
TX Group erhöht Beteiligung an SMG auf 34,9 Prozent

15.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die TX Group AG baut ihre Beteiligung an der SMG Swiss Marketplace Group Holding  AG von 31,4 auf 34,9 Prozent aus. Damit bekräftigt sie ihr langfristiges Vertrauen in die SMG.

Die TX Group AG hat im Rahmen des von der Schweizerische Mobiliar Holding AG durchgeführten Accelerated Bookbuildings 3’426’731 Namenaktien der SMG Swiss Marketplace Group AG erworben. Damit erhöht sich ihre Beteiligung von 31,4 auf 34,9 Prozent. Der Kaufpreis betrug CHF 28.50 je Aktie bzw. insgesamt rund CHF 98 Millionen. Die daraus resultierende Beteiligung liegt unter der in den Statuten von SMG verankerten Opting-up-Schwelle von 35 Prozent und löst daher kein Pflichtangebot aus.

 

Daniel Mönch, Chief Portfolio & Operations Officer der TX Group AG zum Erwerb des Aktienpakets: «Der Kauf dieser Aktien spiegelt unser Vertrauen in die strategische Positionierung von SMG, die Qualität ihrer Marktplattformen sowie ihr langfristiges Wachstumspotenzial wider. Wir glauben, dass SMG gut aufgestellt ist, um ihren Aktionären nachhaltigen Wert zu bieten und in den kommenden Jahren erfolgreich zu den Ergebnissen der TX Group AG beizutragen.»

Kontakt
Urs Fehr, Verantwortlicher Kommunikation & Investor Relations, TX Group
+41 76 361 56 95, urs.fehr@tx.group

Über die TX Group
Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, die einer breiten Nutzerschaft Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bieten. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.£
www.tx.group


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TX Group
Werdstrasse 21
8021 Zürich
Schweiz
Internet: www.tx.group
ISIN: CH0011178255
Valorennummer: 1117825
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 506700302V28Y6O14985
EQS News ID: 2399150

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2399150  15.09.2026 CET/CEST

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