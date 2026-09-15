TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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15.09.2026 07:00:14
TX Group erhöht Beteiligung an SMG auf 34,9 Prozent
|
TX Group / Schlagwort(e): Ankauf
Die TX Group AG baut ihre Beteiligung an der SMG Swiss Marketplace Group Holding AG von 31,4 auf 34,9 Prozent aus. Damit bekräftigt sie ihr langfristiges Vertrauen in die SMG.
Die TX Group AG hat im Rahmen des von der Schweizerische Mobiliar Holding AG durchgeführten Accelerated Bookbuildings 3’426’731 Namenaktien der SMG Swiss Marketplace Group AG erworben. Damit erhöht sich ihre Beteiligung von 31,4 auf 34,9 Prozent. Der Kaufpreis betrug CHF 28.50 je Aktie bzw. insgesamt rund CHF 98 Millionen. Die daraus resultierende Beteiligung liegt unter der in den Statuten von SMG verankerten Opting-up-Schwelle von 35 Prozent und löst daher kein Pflichtangebot aus.
Daniel Mönch, Chief Portfolio & Operations Officer der TX Group AG zum Erwerb des Aktienpakets: «Der Kauf dieser Aktien spiegelt unser Vertrauen in die strategische Positionierung von SMG, die Qualität ihrer Marktplattformen sowie ihr langfristiges Wachstumspotenzial wider. Wir glauben, dass SMG gut aufgestellt ist, um ihren Aktionären nachhaltigen Wert zu bieten und in den kommenden Jahren erfolgreich zu den Ergebnissen der TX Group AG beizutragen.»
Kontakt
Über die TX Group
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TX Group
|Werdstrasse 21
|8021 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.tx.group
|ISIN:
|CH0011178255
|Valorennummer:
|1117825
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|506700302V28Y6O14985
|EQS News ID:
|2399150
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2399150 15.09.2026 CET/CEST
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