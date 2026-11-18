Sie werden künftig die Plattformbetreiberin OneLog AG als gleichwertige Partner führen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. CH Media und NZZ treten bei OneLog aus.

Die vier OneLog-Aktionäre hätten sich über die künftige Eigentümerstruktur verständigt, so die Mitteilung. Geplant sei, dass die TX Group und Ringier die Beteiligungen von CH Media und NZZ übernehmen und anschliessend je 50 Prozent an der OneLog halten werden.

Die Verträge dazu seien aber noch nicht unterzeichnet worden und der Vollzug stehe noch aus, so die Mitteilung. Finanzelle Angaben zu den Transaktionen werden keine gemacht.

Die zentrale Buchungsplattform OneDSP wurde vor über einem Jahr lanciert. Den Werbekunden und Agenturen biete sich auch künftig die Möglichkeit, über die Plattform mehr als 85 Prozent der Reichweite der Schweizer Qualitätsmedien in einer Kampagne zu buchen, schreiben TX Group und Ringier in der Mitteilung.

Einen vereinfachten Zugang erhalten die Werbekunden über OneDSP unter anderem zu Titeln wie 20 Minuten, Blick, Tages-Anzeiger, 24 heures, Tribune de Genève, Berner Zeitung, Basler Zeitung, Cash, Finanz und Wirtschaft, Bilanz, Bilan, Beobachter, Blue und zu den Plattformen der SMG Marketplace. Dabei stehe OneDSP auch Medienhäusern offen, die nicht an OneLog beteiligt seien.

An der SIX fällt die TX-Aktie zeitweise 2,33 Prozent auf 175,80 Franken.

mk/tp

Zürich (awp)