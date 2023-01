TX Group-Aktie: TX Ventures erhöht Investition in Zürcher Fintech Everon

Im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde beteiligte sich die TX-Tochter TX Ventures am Zürcher Fintech-Startup Everon.

TX Ventures führte die Finanzierungsrunde als Lead-Investor an, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Insgesamt wurden 2,5 Millionen Franken eingeworben. Die Höhe der Investition von TX Ventures wurde in der Meldung nicht näher beziffert. Mit an Bord waren zudem der bisherige Investor Swiss 5 Group sowie die Venture-Capital-Gesellschaft QBIT Capital und der Siegfried-CEO Wolfgang Wienand als Privatinvestor.

Everon wurde 2019 gegründet. Über eine App bietet das Unternehmen zentral diverse Vermögensverwaltungs- und Investitionslösungen an. Mit dem frischen Kapital wolle Everon seine Vermögensverwaltungsdienstleistungen für ein breiteres Kundenspektrum öffnen. Bisher waren diese nur Kunden mit einem hohem Vermögen vorbehalten, heisst es. Ferner sollen mit dem Geld die Aktivitäten in der Schweiz ausgebaut sowie das Produktangebot und die Funktionalitäten erweitert werden.

Im Schweizer Handel verliert die TX Group-Aktie zwischenzeitlich 0,40 Prozent auf 147,80 Franken.

