Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’363 0.3%  Dow 53’433 0.0%  DAX 26’289 0.7%  Euro 0.9365 0.1%  EStoxx50 6’473 0.4%  Gold 4’635 -0.4%  Bitcoin 63’393 0.1%  Dollar 0.8027 0.0%  Öl 89.3 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA und Micron im Aufwind: Wie Amazon und Alphabet mit Rekord-Investitionen die Chip-Branche befeuern
Tesla-Aktie: Cybercab-Start steht wohl bevor
Cham Swiss Properties-Aktie sinkt dennoch: Mehr Mietertrag, volle Projektpipeline
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Aevis-Aktie fester: Platzierung stärkt den Free Float
Suche...
ETF Sparplan

TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Organisatorische Veränderung 25.08.2026 14:16:36

TX Group-Aktie steigt deutlich: Profitabilität im Halbjahr gesteigert

TX Group-Aktie steigt deutlich: Profitabilität im Halbjahr gesteigert

Die TX Group hat im ersten Semester 2026 etwas weniger Umsatz erwirtschaftet, auf bereinigter Basis aber deutlich mehr verdient.

TX Group
160.79 CHF 9.06%
Kaufen Verkaufen
Getrieben wurde Ergebnisverbesserung von der positiven Entwicklung der digitalen Plattformen sowie den Fortschritten bei der Transformation der Medienunternehmen. Bei Goldbach musste der Goodwill deutlich nach unten angepasst werden.

Nach sechs Monaten steht für die TX Group ein Umsatz von 402,4 Millionen Franken zu Buche, ein Minus von 5,7 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode, wie die Herausgeberin von "20 Minuten" und "Tages-Anzeiger" sowie Betreiberin von digitalen Plattformen wie Ricardo, Homegate oder Jobs am Dienstag mittelte. Alle Segmente verloren an Umsatz, wobei der Rückgang bei 20 Minuten mit gut 15 Prozent am stärksten ausfiel.

Das um Einmaleffekte bereinigte Betriebsergebnis auf Stufe EBIT nahm dagegen um 74,3 Prozent auf 67,1 Millionen zu, die entsprechende Marge stieg auf 16,7 Prozent von 9,0 Prozent. Den grössten Gewinnbeitrag lieferten wie gewohnt die im Segment TX Markets zusammengefassten Beteiligungen an der Stellenplattform JobCloud sowie an der Swiss Marketplace Group SMG. Aber auch Goldbach und 20 Minuten arbeiteten profitabler. Tamedia sowie Group&Ventures weisen dagegen ein tieferes adjustiertes Betriebsergebnis aus.

Goodwillanpassung bei Goldbach wegen linearem TV

Der ausgewiesene Betriebsgewinn fiel mit -9,9 Millionen negativ aus (VJ +7,0 Mio). Belastend wirkte hier vor allem eine Goodwillanpassung bei Goldbach im Umfang von 46,4 Millionen Franken. Diese wird mit der rückläufigen Entwicklung im Bereich des linearen Fernsehens begründet, welche nur teilweise durch Wachstum in digitalen Bewegtbildformaten kompensiert werden könne. Die Wertminderung sei einmalig und nicht liquiditätswirksam, so die Mitteilung

Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 14,6 Millionen nach einen Gewinn von 4,2 Millionen im Vorjahr.

"Die Entwicklung der Gruppe im ersten Halbjahr 2026 ist erfreulich", kommentiert Verleger und VR-Präsident Pietro Supino den Halbjahresabschluss. Angesichts der fortschreitenden Veränderung der Medienwelt müsse die Gruppe die Dynamik aufrechterhalten und weiter in die Transformation und den Ausbau der Aktivitäten investieren.

Transformation bei Tamedia dauert länger

Die Bezahlmedien im Segment Tamedia machten weitere Fortschritte in der digitalen Transformation. Allerdings sei der Umsatzrückgang sowohl im Leser- wie auch im Werbemarkt deutlich höher als ursprünglich erwartet ausgefallen. Als Folge davon verlängere sich der Transformationsprozess. Das ursprünglich für das nächste Jahr angestrebte Margenziel von 8 bis 10 Prozent gilt neu nun mittelfristig.

Wie gewohnt gibt es von TX-Management keinen konkreten Ausblick auf das Gesamtjahr.

Organisatorische Veränderungen

Zusammen mit dem Halbjahresabschluss vermeldet die TX Group den Abgang von COO Tanja zu Waldeck. Sie habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Gruppe zu verlassen. TX nutzt die Veränderung, um die Organisation zu verschlanken. Daniel Mönch übernimmt zusätzlich zu seiner Aufgabe als Chief Portfolio Officer die Funktion als Chief Operating Officer der Gruppe. Er verantwortet dabei die Goldbach-Aktivitäten sowie die zentralen Group Services.

Die CEOs der beiden Publizistikunternehmen Tamedia und 20 Minuten berichten künftig wieder direkt an den Verwaltungsrat.

Für die TX Group-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise um 8,93 Prozent nach oben auf 161,00 Franken.

gab/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

TX Group-Aktie fester: Tochter Tamedia verlängert Druck- und Logistikpartnerschaft bis 2034

Bildquelle: TX Group
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TX Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TX Group

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
24.08.26 Logo WHS Bitcoin explodiert, Nasdaq fällt: Nvidia entscheidet jetzt alles!
21.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adobe, Oracle, SAP
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’061.91 19.93 SYBHSU
Short 15’380.30 13.89 SYBB4U
Short 15’968.19 8.81 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’475.29 25.08.2026 14:48:35
Long 13’886.29 19.79 SEBN5U
Long 13’577.68 13.89 SABIUU
Long 12’997.59 8.95 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

TX Group 162.00 9.61% TX Group

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.