TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bezahlangebot
|
16.09.2026 14:25:07
TX Group-Aktie leichter: Tamedia lanciert bezahlte Politik-Plattform
Das Medienhaus Tamedia hat seinen Politik-Podcast "Politbüro" zu einem eigenständigen Bezahlangebot ausgebaut.
Die neue Plattform Politbüro.ch ist seit Mittwoch online, wie das Medienhaus Tamedia mitteilte. Das Angebot richte sich an Personen, die Hintergründe und Zusammenhänge der Schweizer Politik besser verstehen wollten. Es ist nach einer Spiele-App das zweite neue Digitalprodukt des Unternehmens innerhalb von zwölf Monaten.
Kern des neuen Abonnements bleibe der wöchentliche Podcast des "Politbüro"-Teams. Ergänzt werde dieser durch einen exklusiven Newsletter, Artikel zu politischen Themen, vertiefende Beiträge sowie spezielle Formate zu Abstimmungen. Geplant seien auch exklusive Veranstaltungen, bei denen Abonnentinnen und Abonnenten mit Politikern und Expertinnen ins Gespräch kommen könnten.
Mit dem neuen Angebot wolle Tamedia gezielt Menschen ansprechen, die bereit seien, für Inhalte zu bezahlen, und sich so ein neues Kundensegment erschliessen. Zum Start werde das Jahresabonnement zu einem Einführungspreis angeboten.Im Schweizer Handel gibt die TX Group-Aktie zeitweise 0,52 Prozent auf 170,31 Franken ab.
Zürich (awp/sda)
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu TX Group
|
15.09.26
|SMG-Aktie sackt ab: Mobiliar senkt Beteiligung - TX Group erhöht Anteil (AWP)
|
15.09.26
|TX Group-Aktie kaum verändert: Tochter Goldbach mit Stellenabbau durch Fusion von Sparten (AWP)
|
15.09.26
|Mobiliar senkt SMG-Beteiligung - TX Group erhöht Anteil (AWP)
|
15.09.26
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TX Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|TX Group erhöht Beteiligung an SMG auf 34,9 Prozent (EQS Group)
|
15.09.26
|TX Group increases stake in SMG to 34.9 percent (EQS Group)
|
08.09.26
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)