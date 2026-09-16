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Bezahlangebot 16.09.2026 14:25:07

TX Group-Aktie leichter: Tamedia lanciert bezahlte Politik-Plattform

TX Group-Aktie leichter: Tamedia lanciert bezahlte Politik-Plattform

Das Medienhaus Tamedia hat seinen Politik-Podcast "Politbüro" zu einem eigenständigen Bezahlangebot ausgebaut.

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Die neue Plattform Politbüro.ch bietet neben dem wöchentlichen Podcast auch Newsletter, Artikel und vertiefende Beiträge zur Schweizer Innenpolitik.

Die neue Plattform Politbüro.ch ist seit Mittwoch online, wie das Medienhaus Tamedia mitteilte. Das Angebot richte sich an Personen, die Hintergründe und Zusammenhänge der Schweizer Politik besser verstehen wollten. Es ist nach einer Spiele-App das zweite neue Digitalprodukt des Unternehmens innerhalb von zwölf Monaten.

Kern des neuen Abonnements bleibe der wöchentliche Podcast des "Politbüro"-Teams. Ergänzt werde dieser durch einen exklusiven Newsletter, Artikel zu politischen Themen, vertiefende Beiträge sowie spezielle Formate zu Abstimmungen. Geplant seien auch exklusive Veranstaltungen, bei denen Abonnentinnen und Abonnenten mit Politikern und Expertinnen ins Gespräch kommen könnten.

Mit dem neuen Angebot wolle Tamedia gezielt Menschen ansprechen, die bereit seien, für Inhalte zu bezahlen, und sich so ein neues Kundensegment erschliessen. Zum Start werde das Jahresabonnement zu einem Einführungspreis angeboten.

Im Schweizer Handel gibt die TX Group-Aktie zeitweise 0,52 Prozent auf 170,31 Franken ab.

Zürich (awp/sda)

Weitere Links:

TX Group-Aktie fest: Tamedia integriert `Subscribe with Google`-Dienst

Bildquelle: Didier Boy de La Tour / Tamedia
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