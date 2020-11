TX Group-Aktie in Rot: TX Group ernennt Saeed Gouda zum Produktchef von TX Markets - Zielscheibe von Cyber-Attacken

Die TX Group hat Saeed Gouda zum Produktchef der Tochter TX Markets ernannt.

Er übernimmt per Dezember 2020 die Rolle des Chief Product Officer (CPO) bei der Betreiberin von Plattformen wie homegate.ch, jobs.ch und tutti.ch.

Gouda folgt auf Robin Simon, der Anfang Jahr als CEO zu Car For You wechselte, wie die TX Group am Mittwoch mitteilte. In seiner neuen Funktion als CPO verantworte Gouda sowohl strategische als auch operative Produkt-Themen. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer digitaler Produkte.

TX Group wird Zielscheibe von Cyber-Attacken

Die TX Group ist Zielscheibe von Hackern geworden: Seit Sonntag war die TX Group mit ihren Unternehmen Tamedia, 20 Minuten, Goldbach und TX Markets von grossangelegten Cyberangriffen betroffen.

Die Angriffe hätten abgewehrt werden können, teilte die TX Group am Mittwoch mit. Es habe sich um so genannte DDoS-Attacken gehandelt (Distributed Denial of Service). Sie zielen darauf ab, die Verfügbarkeit von Computer-Systemen zu stören und die Internetanbindung sowie Webseiten lahmzulegen. Die Angriffe erfolgen dabei jeweils von vielen verteilten Rechnern aus.

Weitere Unterbrüche möglich

Neben der TX Group seien auch andere Schweizer Unternehmen betroffen gewesen. Die Angriffe können gemäss TX Group weiter andauern. Es sei daher nicht auszuschliessen, dass es erneut zu vereinzelten Unterbrüchen und Verzögerungen komme.

Anfang Woche war als Folge dieser Cyber-Angriffe das E-Paper des "Tages-Anzeigers" nicht erreichbar.

Die TX Group-Aktie wird an der SIX zeitweise 2,94 Prozent niedriger bei 66 Franken gehandelt.

Zürich (awp)