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TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255

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eisbach.media 16.10.2026 11:21:36

TX Group-Aktie im Plus: Goldbach veräussert deutsche Tochter an Bauer Media

TX Group-Aktie im Plus: Goldbach veräussert deutsche Tochter an Bauer Media

Die TX-Group-Tochter Goldbach verkauft ihre deutsche Gesellschaft "eisbach.media" an die Bauer Media Group.

TX Group
187.36 CHF 4.26%
Kaufen Verkaufen
Mit der Veräusserung des auf digitale Aussenwerbung spezialisierten Unternehmens fokussiert sich Goldbach strategisch auf die Schweiz, wie die Gruppe am Freitag mitteilte.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Bis zum Abschluss der Transaktion arbeiten beide Unternehmen unverändert und eigenständig weiter.

"eisbach.media" ist auf die Vermarktung digitaler Werbeflächen an stark frequentierten Standorten in Deutschland spezialisiert. Bauer Media stärkt mit der Übernahme ihre Präsenz im deutschen Digital-out-of-Home-Markt.

Die TX Group-Aktie notiert an der SIX stellenweise 2,63 Prozent höher bei 187,60 Franken.

ra/to

Küsnacht (awp)

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Bildquelle: TX Group
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