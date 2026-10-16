TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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16.10.2026 11:21:36
TX Group-Aktie im Plus: Goldbach veräussert deutsche Tochter an Bauer Media
Die TX-Group-Tochter Goldbach verkauft ihre deutsche Gesellschaft "eisbach.media" an die Bauer Media Group.
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Bis zum Abschluss der Transaktion arbeiten beide Unternehmen unverändert und eigenständig weiter.
"eisbach.media" ist auf die Vermarktung digitaler Werbeflächen an stark frequentierten Standorten in Deutschland spezialisiert. Bauer Media stärkt mit der Übernahme ihre Präsenz im deutschen Digital-out-of-Home-Markt.Die TX Group-Aktie notiert an der SIX stellenweise 2,63 Prozent höher bei 187,60 Franken.
ra/to
Küsnacht (awp)
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