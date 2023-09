TX Group-Aktie fester: TX Group-Tochter Tamedia baut Stellen in der Westschweiz ab

Der Medienkonzern gibt in der Romandie insbesondere die Zeitungen "24 heures" und "Tribune de Genève" heraus. Von der Restrukturierung betroffen sind jedoch Mitarbeitende aller Titel und Funktionen.

Ziel ist die Einsparung von 3,5 Millionen Franken, wie Christine Gabella, Chefin Westschweiz von Tamedia, und Tamedia-Geschäftsführer Andreas Schaffner am Mittwoch vor den Medien sagten. Die Belegschaft sei am Mittwoch über die Restrukturierung informiert worden, sagte Gabella.

Ein Konsultationsverfahren sei eingeleitet worden. Dieses könne dazu führen, dass am Ende auch weniger Stellen gestrichen würden.

Zu einem Stellenabbau wird es auch in der Deutschschweiz kommen. Die Mitarbeitenden und die Medien in der Deutschschweiz würden am Donnerstag über diese Reorganisation informiert, hiess es weiter.

Die Aktien der TX Group - dem Mutterkonzern von Tamedia - gewinnen an der SIX zeitweise 2,73 Prozent auf 90,20 Franken hinzu.

Lausanne (awp/sda)