TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Digitale Angebote
|
27.07.2026 16:35:00
TX Group-Aktie fest: Tamedia integriert "Subscribe with Google"-Dienst
Das Medienhaus Tamedia führt für seine digitalen Nachrichtenangebote den Dienst "Subscribe with Google" ein.
Das Ziel der Zusammenarbeit von Tamedia mit dem Google-Dienst sei, den Zugang zu den Nachrichtenangeboten so einfach und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, hiess es weiter. "Subscribe with Google" sei ein in der Schweizer Newslandschaft neuer Dienst.
Die Aktie der Tamedia-Mutter TX Group legt am Montag an der SIX zeitweise 2,92 Prozent auf 134,00 Schweizer Franken zu.
mk/ra
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!