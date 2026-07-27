TX Group-Aktie fest: Tamedia integriert "Subscribe with Google"-Dienst

Dies ermögliche den Abschluss eines Digitalabos mit wenigen Klicks, während die Verwaltung direkt über das persönliche Google-Konto erfolge, hiess es in einer Mitteilung vom Montag.

Das Ziel der Zusammenarbeit von Tamedia mit dem Google-Dienst sei, den Zugang zu den Nachrichtenangeboten so einfach und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, hiess es weiter. "Subscribe with Google" sei ein in der Schweizer Newslandschaft neuer Dienst.

Die Aktie der Tamedia-Mutter TX Group legt am Montag an der SIX zeitweise 2,92 Prozent auf 134,00 Schweizer Franken zu.

mk/ra

Zürich (awp)