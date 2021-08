TX Group-Aktie auf Höhenflug: TX Group schreibt wieder schwarze Zahlen - Joint Venture im Digitalbereich

Trotz der markanten Erholung bleibt der Abschluss aber noch deutlich hinter der Vorpandemie-Zeit zurück.

In den ersten sechs Monaten nahm der Umsatz des breit diversifizierten Medienhauses um 5,1 Prozent auf 453,3 Millionen Franken zu, wie die TX Group am Dienstag mitteilte. Operativ verdiente die Herausgeberin von "Tages-Anzeiger" und "20 Minuten" auf Stufe EBIT 15,4 Millionen Franken.

Im Vorjahr hatte noch ein hoher Betriebsverlust von 107,5 Millionen resultiert. Neben dem coronabedingten Werbeeinbruch belastete damals zusätzlich ein hoher Goodwill-Abschreiber bei den Bezahlzeitungen das Ergebnis.

Unter dem Strich blieben 21,2 Millionen Franken Reingewinn übrig nach einem Minus von 109,4 Millionen. Im Ergebnis enthalten ist, wie bereits früher angekündigt, als ausserordentliche Position im Finanzertrag eine Zahlung 13,25 Millionen US-Dollar aus einer rechtlichen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der dänischen Secondhand-Modeplattform Trendsales, an der TX bis Oktober 2020 beteiligt war.

Trotz der markanten Erholung kann die TX Group noch nicht an die Zeit vor Corona anknüpfen. 2019 hatte das Verlagshaus noch einen Halbjahresumsatz von 524 Millionen und einen Betriebsgewinn von 41 Millionen eingefahren.

Pendlermedien mit stärkstem Wachstum

Das deutlichste Wachstum zum Vorjahr verzeichnete der Bereich 20 Minuten mit den Pendlerzeitungen. Nach dem Umsatzminus von über 40 Prozent in der Vorjahresperiode gelang nun ein Wachstum von 28,1 Prozent. Allerdings blieb der Bereich operativ auf Stufe EBIT mit -1,4 Millionen weiter im Minus. Während das Onlinegeschäft gut lief, litten die gedruckten Pendlermedien unter der Homeoffice-Pflicht, schrieb die Gruppe.

Gross sind die Herausforderungen auch weiterhin für bezahlte Medienprodukte. Die TX-Group-Tochter Tamedia konnte dank der konjunkturellen Erholung und der tiefen Vergleichsbasis den Umsatz mit 222,4 Millionen zwar knapp halten. Und vor Abschreibungen wurden betrieblich auch wieder schwarze Zahlen erreicht.

Geholfen haben hier insbesondere die Massnahmen zur Kostenreduktion. Rund ein Viertel des anvisierten Sparziels von 70 Millionen sei im ersten Semester realisiert worden.

Den höchsten Beitrag zum Betriebsgewinn steuerten mit 33,1 Millionen wie gewohnt die im Geschäftsfeld TX Markets zusammengefassten Marktplätze und Plattformen bei. Wie TX Group in einer separaten Mitteilung schrieb, sollen die bekannten Online-Marktplätze wie Homegate, Ricardo, tutti.ch mit denjenigen der Scout24 Gruppe in einem neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen zusammengeführt werden. Daran beteiligt sind die TX Group, Ringier, die Versicherung Mobiliar sowie der Wachstumsinvestor General Atlantic.

Kein konkreter Ausblick

Konkrete Aussagen zum weiteren Jahresverlauf macht die TX Group wie gewohnt keine. Er sehe dem zweiten Halbjahr mit Zuversicht entgegen, erklärte Pietro Supino, Präsident und Verleger der TX Group, in der Mitteilung.

Onlineplattformen Ricardo, Homegate und Scout24 neu unter einem Dach

Im Kampf gegen Google und Co spannen die Medienhäuser TX Group und Ringier sowie der Versicherer Mobiliar zusammen: Sie gründen gemeinsam mit dem Wachstumsinvestor General Atlantic ein neues Digitalunternehmen, das die bekannten Online-Marktplätze wie Homegate, Ricardo, tutti.ch oder die Scout24 Gruppe bündelt. Das neue Joint Venture solle eines der grössten in der Schweiz werden, hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag. Die TX Group bringt die Onlineplattformen Ricardo, tutti.ch, Homegate sowie Car For You in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Ringier sowie die Mobiliar steuern die Plattformen ImmoScout24, AutoScout24, MotoScout24, FinanceScout24 und anibis.ch bei.

"Vierter Gesellschafter wird der global tätige Wachstumsinvestor General Atlantic, der die Gruppe mit seiner langjährigen internationalen Expertise im Bereich der digitalen Marktplätze unterstützt", schrieben die Partner weiter.

Konkurrenz wird härter

Trotz des starken Wachstums in den vergangenen Jahren stehe man einem zunehmen Wettbewerb durch globale internationale Konkurrenten und schnell wachsende Startups, die den Markt umpflügen, gegenüber. Ausserdem würden die Anforderungen der Kunden steigen.

"Die Bündelung der Kräfte zu einem der grössten Digitalunternehmen der Schweiz ermöglicht es, ein kompetitives Schweizer Marktplatz-Angebot zu schaffen und damit als Vorreiter im Schweizer Markt zu agieren", hiess es im Communiqué. "Das neue Joint Venture wird die Expertise der bestehenden Teams und digitalen Talente bündeln, um die Entwicklung innovativer digitaler Produkte und Dienstleistungen voranzutreiben."

"Wir sind überzeugt, dass wir mit der Zusammenführung unserer starken Marktplätze deren weiteres Wachstum fördern", erklärte TX Group-Präsident Pietro Supino. Die entscheidende Voraussetzung für die weitere erfolgreiche Entwicklung sei die Steigerung der Relevanz der Angebote für die Nutzer. So könne man den Geschäftskunden mehr Effizienz bieten.

Marken bleiben erhalten

Die gesamthaft 1000 Angestellten der Marktplätze würden alle vom neuen Unternehmen übernommen, sagte TX Sprecherin Ursula Nötzli auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Auch die verschiedenen Marktplätze blieben alle erhalten. Es gebe keine Pläne, an den Marken etwas zu ändern.

Das neue Unternehmen solle schnell an den Start gehen. Der Abschluss der Transaktion sei für den Herbst geplant, sagte Nötzli. Der Zusammenschluss bedürfe keiner Zustimmung der Eidgenössischen Wettbewerbskommission Weko. Man habe aber das Gespräch mit der Weko gesucht.

Alle Parteien seien durch Minderheiten-Anteile am Joint Venture beteiligt. So soll die TX Group 31 Prozent halten, Ringier und Mobiliar jeweils 29,5 Prozent und General Atlantic 10 Prozent. Die vier Aktionäre verfügen über jeweils 25 Prozent der Stimmrechte. Als mittelfristiges Ziel verfolgt die unabhängige Unternehmensgruppe einen Börsengang.

Zudem will das Gemeinschaftsunternehmen neue Aktionäre anziehen. Mittelfristig sei ein Börsengang geplant, hiess es weiter.

Neuer Verwaltungsratspräsident soll Lothar Lanz werden, der unter anderem Aufsichtsratschef der Home24 SE ist und früher Positionen in den Gremien von Zalando und Axel Springer innehatte. Als CEO des neuen Unternehmens ist Gilles Despas vorgesehen - derzeit CEO der Scout24 Schweiz Gruppe.

Zudem sollen dem Verwaltungsrat noch Jörn Nikolay, Olivier Rihs, Mobiliar-Chef Michèle Rodoni, Pietro Supino und Ringier-Chef Marc Walder angehören.

TX-Group-Aktien nach JV-Ankündigung im Digitalbereich stark gesucht

Die Aktien der TX Group sind am Dienstag im frühen Handel stark gesucht. Der Zürcher Medienkonzern hat vorbörslich seine Halbjahreszahlen, aber auch ein Joint Venture mit u.a. Ringier im Digitalbereich bekannt gegeben. Letzteres dürfte laut Marktkreisen vor allem der Treiber für die Kurshausse sein.

Die TX-Aktie notiert nach einem zögerlichen Beginn mittlerweile (09.50 Uhr) 12,6 Prozent höher bei 100,40 Franken, das bisherige Tageshoch liegt mit 102,60 Fr. gar noch deutlich darüber. Die Volumen sind dabei weit überdurchschnittlich: bereits sind fast 16'000 Titel gehandelt, üblicherweise werden an einem ganzen Tag weniger als 2000 Titel gehandelt.

Der Analyst der ZKB bezeichent die Ankündigung, dass sich die digitalen Marktplätze von TX Markets und Scout24 Schweiz (Ringier/Mobiliar) in einem JV zusammenschliessen, als Breaking News. Dies sei ohne Zweifel eine positive Nachricht, weil es den Wert dieser Assets unterstreiche, heisst es in einem Kommentar. Allerdings sei Job Cloud, die klar profitabelste Einheit, darin nicht enthalten.

Die Schaffung eines separaten Digitalen Geschäfts mit Aussicht auf Börsengang sollte die TX-Aktie beflügeln und das gute Halbjahres-Ergebnis leicht über den Erwartungen in den Hintergrund rücken, so der ZKB-Analyst weiter. Dabei sei allerdings schade, dass TX die Transaktion nicht allein durchziehe und Job Cloud darin nicht enthalten sei.

