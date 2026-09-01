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01.09.2026 13:35:16
Two Supertankers Hit by Unknown Projectiles in Strait of Hormuz
hit by unknown projectiles while transiting the Strait of Hormuz outbound from the Persian Gulf, maritime risk management firm Marisks said on Tuesday, as tensions in the Middle East flared up again this week and put the tentative oil flow recovery at risk. The Sidr very large crude carrier (VLCC), operated by Saudi Arabia’s state shipping giant Bahri, was hit by unknown projectiles northeast of Khasab, Oman, Marisks said, as carried by Bloomberg. The other supertanker that was hit was the Senegal Prosperity,…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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