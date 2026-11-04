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04.11.2026 07:54:36
Twint startet mit Bezahllösung für Rechnungen
Zürich (awp) - Die Bezahl-App Twint hat eine neue Lösung zur Bezahlung von Rechnungen lanciert. Mit "Twint Rechnung" können ab sofort Rechnungen mit QR-Code mit der App bezahlt werden.
Dabei könne auch der Zahlungstermin innerhalb der Zahlungsfrist selbst gesetzt werden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Bei digitalen Rechnungen stehe zudem zusätzlich eine Funktion zur Verfügung, mit der die Rechnung direkt in die App übernommen werden kann.
Das Bezahlen von QR-Rechnungen per Smartphone ist nicht neu. Schweizer Banken bieten diese Möglichkeit bereits seit einiger Zeit über ihre Mobile-Banking-Apps an.
sta/to
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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