Twint startet mit Bezahllösung für Rechnungen

Zürich (awp) - Die Bezahl-App Twint hat eine neue Lösung zur Bezahlung von Rechnungen lanciert. Mit "Twint Rechnung" können ab sofort Rechnungen mit QR-Code mit der App bezahlt werden.

Dabei könne auch der Zahlungstermin innerhalb der Zahlungsfrist selbst gesetzt werden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Bei digitalen Rechnungen stehe zudem zusätzlich eine Funktion zur Verfügung, mit der die Rechnung direkt in die App übernommen werden kann.

Das Bezahlen von QR-Rechnungen per Smartphone ist nicht neu. Schweizer Banken bieten diese Möglichkeit bereits seit einiger Zeit über ihre Mobile-Banking-Apps an.

sta/to