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18.08.2026 07:57:36
Twint lanciert ab 2027 Direktlastschrift
Zürich (awp) - Die Bezahl-App Twint führt ab 2027 eine Direktlastschrift ein. Das neue Angebot wird von den grössten Schweizer Banken unterstützt und soll eine Alternative zum klassischen Lastschriftverfahren LSV+ bieten, das per Ende September 2028 eingestellt wird.
Mit der Twint Direktlastschrift können Nutzerinnen und Nutzer wiederkehrende Zahlungen - etwa für Krankenkassen, Abos oder Stromrechnungen - direkt in der Twint-App erteilen, verwalten und einsehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Papierformulare und "umständliche Prozesse" würden damit entfallen.
Auch für Händler und Rechnungssteller bringe die Direktlastschrift Vorteile: Die Abwicklung von wiederkehrenden Zahlungen über die Twint-App soll den administrativen Aufwand reduzieren und es würden "weniger Rechnungen vergessen".
Twint ist nach eigenen Angaben mit über sechs Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern die führende Bezahl-App der Schweiz. Sie gehört den Banken BCV, PostFinance, Raiffeisen, UBS und ZKB sowie der SIX und Worldline.
ls/cg
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