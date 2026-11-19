Zürich (awp) - Der Zahlungsdienstleister Twint führt ein neues Gebührenmodell ein. Neu können Händler zwischen dem bestehenden Basis-Gebührenmodell und einem Hybrid-Modell wählen.

Das neue Hybrid-Modell sei vor allem bei mittleren und grossen Beträgen vorteilhafter für die Händler, teilte Twint am Donnerstag mit. Es unterscheide dabei zwischen Beträgen von unter und über 10 Franken.

Bei Beträgen unter 10 Franken bezahlt der Händler mit dem neuen Modell fix 9 Rappen pro Transaktion. Ab 10 Franken beträgt die Gebühr dann 9 Rappen plus 0,99 Prozent des bezahlten Betrags. Dieses Gebührenmodell sei besonders attraktiv für Händler, die viele Beträge ab etwa 29 Franken einkassieren, heisst es dazu.

Beim bisherigen Basis-Gebührenmodell gilt weiterhin eine Gebühr von 1,3 Prozent pro Transaktion. Dieses Modell sei für Geschäfte mit vielen kleinen Beträgen - wie etwa Bäckereien, Kioske oder Marktstände - attraktiver, so Twint.

Beide Modelle kommen den Angaben zufolge ohne wiederkehrende Kosten und ohne Investition in ein separates Zahlterminal aus. Die neuen Konditionen gelten für Zahlungen vor Ort für Händler mit einem Direktvertrag mit der Twint Acquiring AG. Bei Händlern, die Twint über andere Zahlungsanbieter auf einem Zahlterminal anbieten, legt nicht Twint, sondern der jeweilige Zahlungsdienstleister die Gebühren fest, betont das Unternehmen.

Dazu können Händler gemäss Mitteilung neu verschiedene Preismodelle mit einem Vergleichstool auf der Twint Website einsehen. Die Modelle von Twint gehören laut dem Zahlungsanbieter zu den "attraktivsten" Angeboten im Markt und lägen "in der Regel" unter den Kosten für Debit- und Kreditkarten.

Twint steht wegen seiner Gebühren seit längerem in der Kritik von Händlern. Vergangenes Jahr hatte die Branchenorganisation Swiss Retail Federation gar eine Klage gegen Twint wegen Marktmissbrauch bei der Wettbewerbskommission (Weko) eingereicht. Die Weko hatte zuletzt diesen Herbst dazu erklärt, dass sie derzeit "den Sachverhalt im Rahmen einer Marktbeobachtung prüfe".

sta/tp