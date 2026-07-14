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14.07.2026 06:37:00

Twinbird veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Twinbird hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -33.820 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Twinbird in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’862.18 19.77 SJ1B5U
Short 15’162.64 13.82 S6B03U
Short 15’738.48 8.90 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’266.18 13.07.2026 17:31:09
Long 13’692.30 19.63 S2B93U
Long 13’384.84 13.82 SHB7NU
Long 12’827.93 8.98 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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