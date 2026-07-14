Twinbird veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Twinbird hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -33.820 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Twinbird in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch