Twinbird: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Twinbird liess sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Twinbird die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3.08 JPY gegenüber -6.750 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Twinbird einen Umsatz von 2.21 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch