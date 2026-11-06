Twin Disc zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Twin Disc gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Twin Disc -0.040 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.94 Prozent auf 88.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch