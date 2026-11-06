TWFG A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TWFG A lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 79.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch