TWFG A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TWFG A lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 87.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 45.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch