TwentyThree definiert Videobereich mit weltweit erstem All-in-One-Produkt für Video überall im Unternehmen neu

KOPENHAGEN, Dänemark, July 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TwentyThree hat heute einen grossen Fortschritt im Video-Bereich angekündigt. Als erster globaler Akteur kombiniert das Unternehmen die drei Kategorien von Video-Tools – Video Marketing Plattform, Personal Video und Webinare – zum weltweit ersten All-in-One-Produkt für Video. Das Unternehmen stellte ausserdem mehrere leistungsstarke neue Funktionen vor, darunter Spots – eine revolutionäre neue Methode zur Verwaltung von Videos auf Websites.

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat TwentyThree es sich zur Aufgabe gemacht, es Menschen zu ermöglichen, Video als Medium zu beherrschen. Eine Reihe von bahnbrechenden Innovationen – darunter die Prägung des Begriffs "Video Marketing Plattform", die Einführung des ersten Personal Video-Tools für Unternehmen und das erste Webinar-Tool der zweiten Generation – haben die Macht von Video in die Hände von mehr Menschen als je zuvor gegeben.

Mit der Einführung von New TwentyThree stellt das Unternehmen jetzt die erste echte All-in-One-Plattform vor, die Video überall im Unternehmen ermöglicht.

Laut Mitgründer und CEO Thomas Madsen-Mygdal ist The New TwentyThree ein natürlicher nächster Schritt in der Entwicklung des Produkts: "Wir bewegen uns in eine Welt, in der Video dominiert und die alten Paradigmen des Broadcasting und des Prinzips "One-to-Many" schwinden. Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, alle Mitarbeitenden in die Lage zu versetzen, Video zu nutzen und so viele Berührungspunkte wie möglich videobasiert zu gestalten."

"Heute beseitigen wir die Grenzen und die Komplexität von Videotools, indem wir alle unsere Produkte in einer einfachen All-in-One-Plattform zusammenfassen, die alle Mitarbeitenden in einem Unternehmen nutzen können. Die nächste Ära des Videos ist eine, in der das Erstellen, Verwalten und Verbreiten von Videos so einfach ist wie das Versenden einer E-Mail. Und genau das macht New TwentyThree."

Video für viele und nicht nur für einige wenige

New TwentyThree bietet mehrere neue und verbesserte Tools, die die Möglichkeiten von Video für alle Mitarbeitenden eines Unternehmens erschliessen. Dazu gehört die Video Library, die Lösung für das uralte Problem, dass Teammitglieder nur begrenzt oder gar keinen Zugang zu Unternehmensvideos haben. WebinarTray, ein grosser Durchbruch bei der Planung und Produktion von Webinaren. Und WebinarTemplates, eine Möglichkeit, die Webinarproduktion des Unternehmens zu skalieren, indem man nicht jedes Mal bei Null anfangen muss.

Ein Zuhause für alles, was mit Video zu tun hat

New TwentyThree ist ein One-Stop-Shop für alle Videoprodukte, der die Möglichkeit leistungsstarker neuer Synergien zwischen Teammitgliedern und ihren Inhalten eröffnet. Die neue Benutzeroberfläche verschafft allen Mitgliedern des Teams den gleichen Überblick und macht es einfach, neue Videos und Webinare zu erstellen. Die ActivityRow bietet eine Gesamtübersicht über die Videoaktivitäten eines Unternehmens, so dass alle auf dem Laufenden bleiben, während Tasks die Zusammenarbeit erleichtern.

Mit Add-To können User Videos zwischen Produkten verschieben. So kann beispielsweise ein mit dem Tool "Personal-Video" aufgenommenes Video problemlos zu einem Webinar hinzugefügt werden und umgekehrt.

Mit der neuen Funktion für Transkriptionen werden mithilfe von KI Videos transkribiert. Alle neuen Videos werden automatisch in ihrer Originalsprache transkribiert. Mit ein paar Klicks kann in andere Sprachen übersetzt und die Übersetzung leicht überprüft werden. Und mit der leistungsstarken globalen Suche können sogar die Inhalte innerhalb des Videos durchsucht werden.

Video an jedem Berührungspunkt

Um das volle Potenzial von Video auszuschöpfen, müssen Marketingfachleute in der Lage sein, es während der gesamten Customer Journey einzusetzen.

Mit dem bahnbrechenden neuen Tool Spots werden videobasierte Webseiten Realität. Anstatt jedes Mal einen Code zu kopieren, wenn ein Video auf der Website einfügt werden soll, kann man jetzt einfach einmal einen Spot erstellen und für immer verwalten. Videos können mit nur wenigen Klicks hinzugefügt, geändert und neu angeordnet werden, ohne dass die Website verlassen werden muss.

Das weltweit erste persönliche Videoprodukt für Unternehmen ist dank der neuen Benutzeroberfläche jetzt noch zugänglicher geworden. Benutzer können ein neues Video von jeder beliebigen Stelle des Produkts aus aufnehmen. New TwentyThree ist ab heute erhältlich.

Über TwentyThree

Das in Kopenhagen gegründete und immer noch dort ansässige Unternehmen TwentyThree ist der einzige europäische Akteur in der schnell wachsenden Kategorie der Video Marketing Plattformen. Jeden Tag wechseln mehr und mehr der weltbesten Webinar-Programm-Manager, Videoproduzenten und Video-Vermarkter zu TwentyThree – getreu dem Motto "Get Real with Video."

Mit dem beliebtesten Webinar-Tool auf dem Markt, einfachen, aber leistungsstarken Möglichkeiten zum Hosten und Verwalten von Videos auf Websites, zum Sammeln von Leads, zum Analysieren der Leistung von Videos und vielem mehr, macht TwentyThree es Unternehmen leicht, wirklich video-first zu werden.

Pressekontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Sidsel Forchhammer, Head of Marketing

Tel.: +45 20444488

E-Mail: sidsel@twentythree.com