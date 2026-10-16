Twenty-four seven zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Twenty-four seven präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.26 JPY gegenüber -6.640 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Twenty-four seven mit einem Umsatz von insgesamt 638.6 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 569.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch