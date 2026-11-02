TWC Enterprises: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TWC Enterprises hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.15 CAD gegenüber 0.700 CAD im Vorjahresquartal.

TWC Enterprises hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79.5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 78.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch