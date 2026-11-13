Tway: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tway hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 595.35 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tway ein Ergebnis je Aktie von -1255.000 KRW vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 136.78 Prozent auf 2.49 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch