Tway Air lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 269.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2562.290 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 449.77 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533.44 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch