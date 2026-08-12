TVS Supply Chain Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TVS Supply Chain Solutions äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0.47 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TVS Supply Chain Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 1.60 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 33.35 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.92 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch