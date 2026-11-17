TVS Srichakra hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 58.02 INR gegenüber 14.52 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37.36 Prozent auf 12.73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch