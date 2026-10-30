TVS Motor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TVS Motor hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 25.14 INR. Im letzten Jahr hatte TVS Motor einen Gewinn von 16.74 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TVS Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 194.74 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 140.51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch