TVS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TVS hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

TVS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 313.75 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 218.89 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38.72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 201.83 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 145.49 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch