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11.08.2026 06:37:00
TVS Electronics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TVS Electronics hat am 08.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.55 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1.900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.06 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 967.4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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