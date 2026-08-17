Tvardi Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tvardi Therapeutics hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tvardi Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1.000 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch