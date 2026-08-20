TV Vision präsentierte Quartalsergebnisse

TV Vision lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.340 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 96.78 Prozent auf 2.4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte TV Vision 75.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch