TV Today Network: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TV Today Network hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.64 Prozent auf 1.94 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch