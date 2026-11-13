TV Asahi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TV Asahi hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 33.52 JPY. Im letzten Jahr hatte TV Asahi einen Gewinn von 79.13 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat TV Asahi 79.77 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 85.09 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch