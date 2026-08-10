TV Asahi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TV Asahi präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52.32 JPY gegenüber 66.08 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.13 Prozent auf 81.39 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80.48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch