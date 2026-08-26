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26.08.2026 06:37:00
Tuya A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tuya A liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tuya A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tuya A 0.020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Tuya A mit einem Umsatz von insgesamt 93.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15.77 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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