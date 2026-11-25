Tuya A äusserte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.24 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 773.4 Millionen HKD gegenüber 645.1 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch