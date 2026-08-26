Tuya A präsentierte Quartalsergebnisse

Tuya A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.24 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.160 HKD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 728.2 Millionen HKD gegenüber 625.4 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch