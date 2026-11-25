Tuya A liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tuya A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tuya A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 98.9 Millionen USD im Vergleich zu 82.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch