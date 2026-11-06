Tutor Perini stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tutor Perini präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tutor Perini in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.72 Milliarden USD im Vergleich zu 1.42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch