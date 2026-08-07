Tutor Perini legte Quartalsergebnis vor

Tutor Perini hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Tutor Perini hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.380 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tutor Perini in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.64 Milliarden USD im Vergleich zu 1.37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch